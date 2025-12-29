Mardin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle günlük yaşamın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, özellikle yüksek kesimler ve kırsal mahallelerde kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışması yapıyor.

Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla ana arterler, hastane yolları ve toplu taşıma güzergahları açık tutuluyor.

Fen İşleri, Yol Bakım ve Onarım ile Ulaşım Daire Başkanlıklarına bağlı ekipler, iş makineleri ve personel desteğiyle sahada görev yaparken, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor.