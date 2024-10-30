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Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Tarihi Geçmiş Tavuk Eti Açıklaması

Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Tarihi Geçmiş Tavuk Eti Açıklaması
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Mardin Artuklu Üniversitesi, yemekhane mutfağında tarihi geçmiş tavuk eti kullanıldığı iddialarını yalanlayarak söz konusu etin imha edilmek üzere bekletildiğini açıkladı. Üniversite, denetimlerde hiç bir cezai işlem yapılmadığını belirtti.

(MARDİN) - Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitenin yemekhane mutfağında yapılan denetimlerde tarihi geçmiş tavuk eti kullanıldığı haberleriyle "Bahsi geçen et imha edilmek üzere tedarikçi firmaya teslim için bir kenarda bekletilen, asla kullanılmayan bir ettir. Nitekim bugüne kadar denetlemeyi yapan kurum tarafından da üniversitemizde bu yönde hiçbir cezai işlem yapılmamıştır" açıklamasını yaptı.

Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde üniversitenin yemekhanesinde tarihi geçmiş tavuk eti kullanıldığı tespitinin yapıldığı haberine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Bahsi geçen et imha edilmek üzere tedarikçi firmaya teslim için bir kenarda bekletilen, asla kullanılmayan bir ettir. Nitekim bugüne kadar denetlemeyi yapan kurum tarafından da üniversitemize bu yönde hiçbir cezai işlem yapılmamıştır. Ailelerinden birer emanet olarak aldığımız ve her birini evladımız olarak gördüğümüz öğrencilerimize sağlıksız herhangi bir ürünü yedirmemiz düşünülemez. Aynı yemek personelimiz tarafından da yenildiği gibi üniversite üst yönetimimizin belli aralıklarla öğrencilerimizle aynı yemekhanede yemek yediğini öğrencilerimiz de yakından bilmektedir. Yemek ve öğrencilerimize sunduğumuz diğer bütün hizmetlerimiz sürekli denetlenmekte ve kalitesi kontrol edilmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel

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