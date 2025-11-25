Haberler

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Kitap Okuma Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Savur Meslek Yüksekokulu tarafından sergilenen kitap okuma atölyesinde, öğrencilere okuma alışkanlığının önemi anlatıldı ve çeşitli eğlenceli etkinlikler yapıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Savur Meslek Yüksekokulu Kitap Okuma Atölyesi Topluluğu tarafından öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Serenli İlkokulu'nda öğretim görevlisi Musaye Konak Özçelik'in danışmanlığında düzenlenen etkinlikte, kitap okumanın bireysel gelişime katkılarını ele alan sunum yapıldı.

Çocuklarda okuma alışkanlığına yönelik farkındalık oluşturmak ve öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte, yüz boyama çalışması ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.

