Mardin Artuklu'da uyuşturucu operasyonunda 421,5 gram ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Artuklu'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 421,5 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA