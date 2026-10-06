Mardin Artuklu'da uyuşturucu operasyonunda 421,5 gram ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

Mardin Artuklu'da uyuşturucu operasyonunda 421,5 gram ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 421,5 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Artuklu'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda 421,5 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA