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Mardin Artuklu'da narkotik operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 161,43 gram ele geçirildi

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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 161,43 gram uyuşturucu ele geçirildi ve 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artuklu'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 161,43 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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