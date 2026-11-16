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Mardin Artuklu'da kavgada 14 haftalık hamile kadın dahil 3 kişi yaralandı

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Mardin Artuklu'da kavgada 14 haftalık hamile kadın dahil 3 kişi yaralandı
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Mardin'in Artuklu ilçesindeki İstasyon Mahallesi'nde dün akşam iki grup arasında çıkan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 14 haftalık hamile kadın dahil 3 kişi yaralandı; yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, 2 grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada, 14 haftalık hamile kadının da aralarında olduğu 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam, Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Muhittin Ş. (55), Jiyan E. (28) ve Mehmet Ş.'nin (24) yaralandığı belirlendi. Yaralılardan Jiyan E.'nin 14 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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