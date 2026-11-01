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Mardin Artuklu'da kaçak sigara operasyonunda 6 bin 940 paket ele geçirildi

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Mardin Artuklu'da kaçak sigara operasyonunda 6 bin 940 paket ele geçirildi
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Mardin'de Artuklu ve Midyat ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 bin 940 paket kaçak sigara, 1220 paket elektronik sigara kiti ve 319 elektronik nargile ele geçirildi. Artuklu'da yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'de 6 bin 940 paket kaçak sigara ile 1220 paket elektronik sigara kiti ve 319 elektronik nargile ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, Artuklu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 6 bin 940 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Midyat ilçesinde yapılan çalışmada ise 1220 paket elektronik sigara kiti ve 319 elektronik nargile ele geçirildi.

Kaynak: AA
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