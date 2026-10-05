Mardin Artuklu'da darbedilen kişi hastanede öldü, 3 şüpheli tutuklandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde darbedildikten bir gün sonra göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede hayatını kaybeden kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, 13 Mart Mahallesi'nde 30 Eylül'de alacak meselesi nedeniyle darbedilen Ahmet A, olayın ardından evine gitti.

Bir gün sonra göğüs ağrısı şikayetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Ahmet A, burada tedavi altına alındı. Ahmet A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Ahmet A'yı kaçırarak darbettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA