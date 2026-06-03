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Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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Kahramanmaraş Onikişubat'ta balık tutarken Ceyhan Nehri'ne düşen Selman Aktaş'ı arama çalışmaları 7. gününde AFAD, jandarma ve polis ekipleriyle sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan 62 yaşındaki Selman Aktaş'ın bulunması için arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor.

Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde 28 Mayıs Perşembe günü akrabalarıyla balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Aktaş'ı arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve Adıyaman'dan gelen polis su altı arama kurtarma ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 20 kişilik ekip, dron desteğiyle su altında ve bölgede arama yapıyor.

Kaynak: AA / İzzet Mazı
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