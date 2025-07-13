Manyas'ta Yangın Müdahalesi: Ormanlık Alan Korunuyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için geniş çaplı müdahale sürüyor. Yangın, Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi ve çok sayıda arazöz, helikopter, uçak ve itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde arazide çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz???????, 1 iş makinesi, ve 68 personelin yanı sıra belediyeye ait araçlarla müdahalede bulunuluyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel
AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak

AK Parti'den kritik "Terörsüz Türkiye" mesajı: Günler içinde kurulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Yiğit Bulut'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.