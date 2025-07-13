Manyas'ta Yangın Müdahalesi: Ormanlık Alan Korunuyor
Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için geniş çaplı müdahale sürüyor. Yangın, Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi ve çok sayıda arazöz, helikopter, uçak ve itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde arazide çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Çakırca Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına, 1 helikopter, 4 uçak, 10 arazöz???????, 1 iş makinesi, ve 68 personelin yanı sıra belediyeye ait araçlarla müdahalede bulunuluyor.
Kaynak: AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel