Manyas'ta 'Türkiye Yüzyılı Birlik ve Diriliş Gecesi' Düzenlendi

Manyas'ta 'Türkiye Yüzyılı Birlik ve Diriliş Gecesi' Düzenlendi
Manyas Ülkü Ocakları tarafından gerçekleştirilen etkinlikte saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti, siyasi konuşmalar ve konser yer aldı.

Manyas Ülkü Ocakları tarafından "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Diriliş Gecesi" gerçekleştirildi.

Manyas Kültür Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, MHP İlçe Başkanı Nazmi Taşkın ve Manyas Ülkü Ocakları Başkanı Okan Kurnazoğlu birer konuşma yaptı.

Şiirlerin okuduğu gece, Atilla Yılmaz'ın konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel
