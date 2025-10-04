Manyas'ta 'Türkiye Yüzyılı Birlik ve Diriliş Gecesi' Düzenlendi

Manyas Ülkü Ocakları tarafından "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Diriliş Gecesi" gerçekleştirildi.

Manyas Kültür Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, MHP İlçe Başkanı Nazmi Taşkın ve Manyas Ülkü Ocakları Başkanı Okan Kurnazoğlu birer konuşma yaptı.

Şiirlerin okuduğu gece, Atilla Yılmaz'ın konseriyle sona erdi.