Manyas'ta su kuyusunda mahsur kalan güvenlik görevlileri kurtarıldı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, su kuyusunda görevli 2 güvenlik görevlisi yağışlarla su kuyusunun kabarmasıyla mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, mahsur kalan 2 görevliyi kurtardı.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, su kuyusunda görevli 2 güvenlik görevlisi yağışlarla su kuyusunun kabarmasıyla mahsur kaldı.
Bandırma Kuş Cenneti tren istasyonu yakınında bulunan bir firmaya ait su kuyularının seviyesi, yağış nedeniyle yükseldi. Kuyularda görevli 2 görevli, yükselen sular nedeniyle bölgede mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri. mahsur kalan 2 görevliyi kurtardı.