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Manyas'ta su kuyusunda mahsur kalan güvenlik görevlileri kurtarıldı

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Balıkesir'in Manyas ilçesinde, su kuyusunda görevli 2 güvenlik görevlisi yağışlarla su kuyusunun kabarmasıyla mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, mahsur kalan 2 görevliyi kurtardı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, su kuyusunda görevli 2 güvenlik görevlisi yağışlarla su kuyusunun kabarmasıyla mahsur kaldı.

Bandırma Kuş Cenneti tren istasyonu yakınında bulunan bir firmaya ait su kuyularının seviyesi, yağış nedeniyle yükseldi. Kuyularda görevli 2 görevli, yükselen sular nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri. mahsur kalan 2 görevliyi kurtardı.

Kaynak: AA / Güncel

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