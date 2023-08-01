Manyas'ta Mağaraya Düşen Buzağı Kurtarıldı
Güncel Haberler
Balıkesir'in Manyas ilçesinde, otlarken mağaraya düşen 7 aylık buzağı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Buzağı, sahibine teslim edildi.
Balıkesir'in Manyas ilçesinde mağaraya düşen 7 aylık buzağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçe kırsalındaki Yayla Mahallesi'nin Suludere mevkisinde Süleyman Ünal'a ait buzağı, diğer hayvanlarla otlarken yaklaşık 40 metre derinliğindeki mağaraya düştü.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen Susurluk ile Manyas itfaiye ekipleri, halatlarla buzağıyı bulunduğu yerden çıkardı.
İlk kontrolleri yapılan dana, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel