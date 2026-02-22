Haberler

Balıkesir'de evinden traktörüyle ayrıldı, göl kenarında ölü bulundu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, traktörüyle evinden ayrılan Ali Ekin (64), sık sık gittiği Manyas Gölü kenarında ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ekin'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Kuşcenneti ile Aksakal Mahalleleri arasındaki Ilgınburnu mevkisinde bulunan Manyas Gölü kenarında meydana geldi. Traktörüyle evinden ayrılan Ali Ekin, akşam saatlerinde geri dönmeyince yakınları telefonla kendisine ulaşmak istedi. Ekin'in telefon aramalarına bakmaması üzerine yakınları, balık tutmak için sık sık gittiği bölgeyi araştırmaya başladı. Yakınları, bir süre sonra traktörü gölün kenarında, Ali Ekin'i ise aracın ön kısmında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekin'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ekin'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
