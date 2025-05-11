Manyas'ta Ahır Yangınında 35 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ahırda çıkan yangında 35 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kırsal Kocagöl Mahallesi'nde Rahmi Aslan'a ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Manyas İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ahırda bulunan 35 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.