Mansur Yavaş, Van'da Esnaf ve Vatandaşla Bir Araya Geldi: "Senden Adalet Bekliyoruz" - Haberler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için bulunduğu Van'da, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ve yurttaşları selamladı. Bir yurttaş Yavaş'a, "Senden adalet bekliyoruz, sizi seviyoruz, Hakkari'ye de gidin" diye seslendi.

Tüm Türkiye'deki CHP'li Belediye Başkanları, Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak için bugün Van'da bir araya geldi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kente gelmesini bekleyen belediye başkanları Van'ın birçok bölgesinde esnafı ziyaret etti, yurttaşların dertlerini dinledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Van'da kentin en işlek merkezlerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi'nde yurttaşları selamladı. Yavaş'a, Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Albayrak da eşlik etti.

Yavaş, cadde boyunca özellikle üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan bir toplam tarafından merakla takip edildi.

Vanlı yurttaşların "Mansur Başkan" sloganları ile karşıladığı büyük ilgi ve alaka gören Yavaş, yurttaşlarla fotoğraf çekindi, kısa sohbet etme fırsatı buldu. Bir yurttaş Yavaşa', "Senden adalet bekliyoruz, sizi seviyoruz, Hakkari'ye de gidin" diye seslendi. Yavaş ise yurttaşlara "Teşekkür ederim, Allah razı olsun" yanıtını verdi. Yavaş, Van Spor taraftar grubu başkanı bir genç ile sohbeti sırasında; "Biz Ankaragücü'nün kurtardık darısı sana" dedi.