Mansur Yavaş, Türkiye'nin En Büyük Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı 'Bakap'ı Tanıttı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 16 Eylül Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı 'BAKAP'ı ulusal basının Ankara temsilcileri ve haber müdürlerine tanıttı. Yavaş, "Burası yüzyıllar boyunca Ankara halkının hizmetinde kalacak" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 16 Eylül Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilecek BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nda ulusal basının Ankara temsilcileri ve haber müdürleriyle bir araya geldi.

Düzenlenen programda Büyükşehir Belediyesi'nin projeleriyle ilgili bilgi veren Yavaş, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Toplantının ardından Yavaş, Türkiye'nin en büyüğü olan ve 3,5 milyon metrekarelik alana kurulan BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nı basın mensuplarıyla birlikte gezdi.

YAVAŞ: "ÖNEMLİ OLAN YEŞİL ALANLARIN HALKIN KULLANIMINA AÇILMASIDIR"

Açıklamalarına Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde sürdürdüğüm çalışmalar hakkında bilgi vererek başlayan Başkan Mansur Yavaş, Ulus Meydanı, Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanı, Anafartalar Çarşısı, Zafer Çarşısı ve Meydanı projelerinde gelinin noktaları anlattı.

Hem çalışmaların sürdüğü ve yakın zamanda açılacak hem de şu anda vatandaşların kullanımına açılmış olan parklar ve yeşil alanlar hakkında da bilgi veren Yavaş, şunları söyledi:

"1 milyon 400 bin metrekarelik Hacıkadın Ormanı özel şahıstaydı. Orayı aldık halka açtık. Karaköy mevkii var Çubuk Barajının üst kısmında orası da tam 4,5 milyon metrekare… Orayı da halka açtık. Aileler gidip orada piknik yapabiliyor. İddiamız şu bizden önce 25 yılda yapılmış toplam halka açılan yeşil alandan fazlasını 4,5-5 yılda Ankara halkının hizmetine açmak… Zaman zaman şu itirazlar geliyor 'yeni park yapmadınız' gibi 30 Ağustos Zafer Parkı var bana göre Ankara'nın en güzel parkı oldu. Orayı sadece 1 kişi kullanıyormuş halk içeriye alınmıyormuş. Halka açtık. Aileler gönüllerince orada vakit geçiriyor. Önemli olan yeşil alanların halkın kullanımına açılmasıdır. Gazi Park var aynı şekilde çok yoğun kullanılan… En önemli özellik ticari olmaması… Park dediğimizde bizim anladığımız bu insanlar şehir stresinden uzakta buralarda vakit geçirmesidir."

BAKAP'I GAZETECİLERE ANLATTI

Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi'ne kurulan tarım kampüsü ve rekreasyon alanı ile ilgili gazetecilere bilgi veren Yavaş, şöyle konuştu:

"Şimdi burada size tanıtımını yapmak istediğimiz yer arsa arazi Gölbaşı Özel Çevre Koruma Alanında kalan Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi Konya Yolu Mevlana Kapı Kent Girişi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak konut, karma kullanım ve kentsel çalışma alanı olarak planlanmış daha önce. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve daha sonra Şehir Plancıları Odası tarafından açılan davada burası için bu plan iptal edilmiş. Buna göre burada emsal 0.50 en çok 5 kat karma kullanım alanlarında aşmak serbest. Yani gökdelenler yapılacak buraya… Kentsel çalışma alanında 3 kat verilmiş 5 bin 130 konut yapılması planlanmış buraya ve 17 bin 300 kişilik bir nüfus buraya taşınacağı planlanmış. Bu plan iptal ediliyor. Ben önce şu bilgiyi vermek istiyorum: Ankara'da önceki dönemlerde imara açılan alanda yaşaması beklenen nüfus tam 18 milyon. Halbuki 2025 yılında öngörülen nüfusu 8 milyon olarak açıklanmış ancak benim tahminime göre 6,5 milyonu bile bulunmayacak. Dolayısıyla da zaten yeterince betonlaşma sağlanmış. Dolayısıyla 18 milyon imar planı varken yeni bir imar planı açılması mahkeme kararlarına haricinde Belediye Meclisimizde bugüne kadar geçmedi. Rant ve proje geçmedi. Buradaki tüm Belediye Meclis üyelerimiz dahil bizim dönemimizde rant projesi geçmedi. Sadece ve sadece mahkeme kararı nedeniyle uygulanması gereken projeler uygulandı. Biz burayı yapmaya başladığımızda bir tweet ile karşılaştık. '11 Haziran 2020 Gölbaşı'nda 810 trilyonluk arsa planı tarlaya çeviren ve değerini 10 trilyona düşüren Atatürk Orman Çiftliği'nde tarım yapmak için arazi kiralayan falan filan diye… Çapsız bir Belediye Başkanıdır' diyor. Evet bu bir vizyon... Biz bunu ne hale getirdik çünkü 800 milyon lira bizim Fen İşleri'mizin bir aylık çalışmasıdır ama burası yüzyıllar boyunca Ankara halkın hizmetinde kalacak."

"TARIM VE REKREASYON ALANI OLARAK TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ"

"Neden Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı?" diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, şunları kaydetti:

"Burada 200 dönümde arpa, buğday ve saman balyası üretimi var. 130 dönüm alanda silajlık mısır üretimi var. Bunlar üretilip silaj haline getirilip Ankara'nın civarında köylerde yaşayan 2-3 tane ineği olan başka geliri olmayan ailelere dağıtılıyor. Bir kısmını biz Kahramanmaraş'a da gönderdik. Almıyoruz ithal hiçbir ağaç almıyoruz. 75 dönüm alanda yonca balyası üretiyoruz. 40 dönüm alanda çörek otu, 40 dekar alanda sebze üretimi, 20 dönüm alanda 75 tür tıbbi aromatik bitki üretimi... 10 dönüm alanda 10 tür yerel buğday tohumu üretimi var yani ata tohuma dediğimiz tohumların üretildiği yer var. 5 dönüm alanı da yağlık ayçiçeği üretimi... Burada tarım akademisi kurulacak. 5 dönüm alanda Ankara'ya özgü ürünlerden aspir, kimyon ve soğan üretimi 5 dönüm alanda yine 35 tür diğer ata tohumu üretimi, 15 dönüm alanda burçak üretimi, 30 metrekare alanda dikili topraksız var. Çünkü oradan elde edilen üretim normal topraktan elde edilen üretimden daha fazla. 1. etapta tıbbi aromatik bitkiler bahçesi, doğal çocuk oyun alanı, mini hayvanat bahçesi, lavanta bahçeleri, ekolojik göller, yağmur bendi festival alanı, kafeteryalar, çocuk eğitim serası, satış birimi, meydan, sera, spor sahaları, mini gokart alanı, meyve bahçeleri, tek yıllık üretim bahçeleri, arıhane, idari binalar ve tuvaletler var. 2. ve 3. etapta konferans salonu, tarım kütüphanesi... Konaklama tesisi olacak, gözetleme kulesi, yoga meditasyon alanı, spor merkezi, at çiftliği, tarım akademisi, zen bahçesi, piknik alanları, karavan parkı ve grampink ilaveleri yapılacak, Aktar, keçi üretim tesisi, kompost tesisi, kurutma tesisi, depolama tesisi, çadır kamp alanın mescit ve tuvaletler olacak. Bu tarım rekreasyon alanı olarak Türkiye'nin en büyüğü. 3,5 milyon diyoruz ama 3 milyon 700 bin metrekare ama 700 bin metrekarenin bir kısmının sadece izin verilen…"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün de katılımcılara bilgi verdi.

AÇILIŞ 16 EYLÜL CUMARTESİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından hem yerel ekonomiye katkı sunmak hem de Başkentlilere yeni yeşil alanlar kazandırmak için projelendirilen BAKAP, 16 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da Sagopa Kajmer ve Haluk Levent konserleriyle açılacak.

Gün boyu çeşitli etkinliklerin de düzenleneceği Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanının açılışına katılmak isteyen vatandaşlar için ring seferleri de düzenlenecek.

Ring seferleri 14.00-20.00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu, Altınpark, AŞTİ, Kızılay Zafer Çarşısı ve Gölbaşı Kütüphanesi önünden Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'ne kurulan BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'na, 21.30-23.00 saatleri arasında ise BAKAP'tan aynı noktalara gerçekleştirilecek.