Haberler

ABB Başkanı Yavaş, Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi'ndeki iftar programına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelerek dayanışma çalışmalarını ve Ramazan ayının önemini vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Yavaş, Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi'ndeki iftar programında yaptığı konuşmada, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmanın ve aynı anda amin demenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yavaş, 2019 yılından bu yana dayanışma kampanyalarının sürdüğünü ifade ederek "İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayarak 7 yıldır hep birlikte kimseyi aç bırakmadan kampanyalarımızı yapıyoruz." dedi.

Belediyeciliğin vatandaşın ihtiyacı olduğunda "benim yanımda kim var" dediği zaman karşısına çıkması olduğunu kaydeden Yavaş, "Herkesin ramazanı huşu içerisinde geçirmesini, ibadetini yapması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bugün burada çok güzel bir kalabalık toplanmış. Sizler davetimize icabet edip gelmişsiniz. Gerçekten çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike

Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül

Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı kayboldu, hem de bakın hangi ülkede