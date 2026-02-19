Haberler

ABB Başkanı Yavaş, ramazanın ilk iftarında gençlerle bir araya geldi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında eğitim gören gençler ile bir araya geldi. Yavaş, gençlerin belediyenin hizmetlerinden yararlanmalarını ve kendilerine destek olmalarını vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ANFA Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Yavaş, başkentte eğitim gören gençlerin, belediyenin Kent Konseyi'ndeki hizmetlerden ve Gençlik Meclisi'nden yararlanmalarını tavsiye etti.

Yavaş, "Bir kişinin aklıyla büyük kentler idare edilemez. Mutlaka sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle Gençlik Meclisi'ne çok önem veriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında çok önemli faaliyetlerini sürdürüyorlar." ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş, üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra gençlerin Ankara'da okuması için çağrı yaptıklarını anımsatarak, "Ankara genelinde 400 binin üzerinde üniversite öğrencisi var. Ankara'ya gelenlerin burada kaldıkları sırada kendilerini yalnız hissetmemeleri, kendilerini burada bir annesi, babası, ailesi olarak belediye kurumunun arkalarında olduğunu hissetmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler için akademiler açtıkları ve geçen yıl buralardan 500 bine yakın öğrencinin yararlandığı bilgisini paylaşan Yavaş, dört yeni akademinin daha yapım aşamasında olduğunu kaydetti.

Yavaş, "İlk iftarımızı gençlerle yaptık. Orucunuz mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Herkesin gönlünde ne dileği varsa inşallah dualarını kabul etsin. Teşriflerinizden dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ailelerinize selam ve sevgilerimi sunun." dedi.

Kaynak: AA " / " + Semih Erdoğdu -
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu

Hastanedeki nöbetini bitirdi, otomobilinde ölü bulundu
Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest

Burası İngiltere değil Türkiye! Yapılan jest tartışma yarattı
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik

Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor

Bir dönem satış görevlisiydi: Şimdi herkes adını ezbere biliyor
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi

İki yıldız isim Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde