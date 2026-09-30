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Manisa Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Manisa Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 bin 312 içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş peçete, 0,45 gram ham madde ve 10 bin 520 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polisin operasyonunda, 3 bin 312 içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş peçete ile uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün, Turgutlu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu sattıkları tespit edilen şüpheliler Ç.E.P. (25), A.B. (27) ve Y.G. (40) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 2 parça halinde toplam 3 bin 312 içimlik sentetik kannabinoid maddesi emdirilmiş peçete, 0,45 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 520 TL ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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