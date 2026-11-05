Manisa Saruhanlı'da 30 yıl 1 ay 8 gün hapis cezası bulunan Y.A. yakalandı

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MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan hakkında 30 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (31), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine konuldu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü takip sonucunda, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 30 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A., saklandığı adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Y.A., Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı