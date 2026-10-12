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Manisa Sarıgöl'de düğün sonrası bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Bulut Akgün öldü

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Manisa Sarıgöl'de düğün sonrası bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Bulut Akgün öldü
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Manisa Sarıgöl'de düğün eğlencesi sonrası 18 yaşındaki Bulut Akgün ile arkadaşı B.B. (19) arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Akgün hayatını kaybederken, şüpheli B.B. gözaltına alındı; otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Bulut Akgün, hayatını kaybetti.

Sarıgöl ilçesine bağlı Tırazlar Mahallesi'nde düğün eğlencesinin ardından Bulut Akgün ile arkadaşı B.B. (19) arasında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakla ağır yaralanan Bulut Akgün, hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Savcının olay yerindeki incelemesini ardından Akgün'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şüpheli B.B. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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