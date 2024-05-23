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Manisa Salihli'de Sağanak ve Dolu Tarım Arazi Hasarına Yol Açtı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından yer yer ceviz büyüklüğünde dolu yağışı görüldü. Dolu, tarım arazilerinde hasara neden oldu ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sağanakla birlikte etkili olan dolu nedeniyle tarım arazileri hasar gördü.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından dolu yağışı görüldü. Yer yer ceviz büyüklüğünde yağan dolu, sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçede pazar ve iş yerlerindeki tentelerde delikler oluşturan dolu, bazı araçlar ve tarım arazilerinde de hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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