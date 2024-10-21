Manisa'nın Demirci İlçesinde Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kerpiçlik Mahallesi'nde Ramazan Çimen'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekiplerince 2 yangın söndürme aracı ile alevlere müdahale edildi.

Yaklaşık 1 süren müdahale sonucu söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.