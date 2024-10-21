Manisa'nın Demirci İlçesinde Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangın sonucu Ramazan Çimen'e ait bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi.
Kerpiçlik Mahallesi'nde Ramazan Çimen'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekiplerince 2 yangın söndürme aracı ile alevlere müdahale edildi.
Yaklaşık 1 süren müdahale sonucu söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.