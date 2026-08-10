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Kula’da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kula’da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. 16 hava aracı, 49 söndürme ekibi ve 309 personelin görev aldığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

(MANİSA) - Manisa'nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Manisa'nın Kula ilçesi Seyitali Mahallesi'nde saat 16.00'da tarım arazisinde henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Yangına 16 hava aracı, 49 söndürme ekibi, 7 dozer ve kepçe, 14 emniyet ekibi, 1 AFAD ekibi, 1 sağlık ekibi, yangın risk azaltma planı ekipleri ve gönüllülerden oluşan 309 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi.

Yaklaşık 8 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA
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