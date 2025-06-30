Manisa Kula'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Manisa'nın Kula ilçesinde, Encekler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.
Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Encekler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel