Manisa haberleri: Alaşehir'de 393 kök Hint keneviri ele geçirildi Güncel Haberler Manisa gündem haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda 393 kök hint keneviri ele geçirildi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda 393 kök hint keneviri ele geçirildi. Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 7. JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kozluca Mahallesi Tilkitepe mevkiine düzenledikleri operasyonda 393 kök Hint keneviri ve 3014 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar ele geçirdi. Ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Ali Yıldırım Hisarcık Alaşehir Manisa Güncel Haberler

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