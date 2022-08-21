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Manisa haberi... Manisa'da uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı

Manisa haberi... Manisa'da uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı

Güncel Haberler

Manisa haber: Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması sonucu pazaryerinde yabancı uyruklu A.M'nin (34) üzerinde satışa hazır bir miktar sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.M. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Yıldırım - Güncel

Hisarcık Alaşehir Manisa Güncel Haberler

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