Manisa haberi! Alaşehir'de 763 kök Hint keneviri ele geçirildi Güncel Haberler Edinilen Manisa haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda dikili 763 kök Hint keneviri ele geçirildi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda dikili 763 kök Hint keneviri ele geçirildi. Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 7. JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Osmaniye Mahallesi Darıderesi mevkiinde ormanlık alanda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Bölgede yapılan aramada 763 kök Hint keneviri ve 4.896 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar ele geçirildi. Ekimi yapan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Ali Yıldırım Hisarcık Alaşehir Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa haberi! Alaşehir'de 763 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.