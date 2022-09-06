Manisa gündem haberi: Selendi'de odunlukta çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Gelen Manisa haberlerine göre Manisa'nın Selendi ilçesinde odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü. Manisa'nın Selendi ilçesinde odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü. Yıldız Mahallesi'nde yaşayan İsmet Oklu'ya ait odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine itfaiye haber veren aile, yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını eve ulaşmadan söndürdü. Güncel Kaynak: AA / Yılmaz Tuna İtfaiye Selendi Manisa Güncel Haberler

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