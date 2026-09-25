Haberler

Manisa Gördes'te silaj makinesine kapılan kadın hastanede hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+79 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Gördes ilçesinde mısır tarlasında çalıştığı sırada silaj makinesine kapılan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, sevk sırasında durumu ağırlaşınca Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde mısır tarlasında çalıştığı sırada silaj makinesine kapılan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Evciler Mahallesi'ndeki tarlada hasat yapıldığı sırada Ayşe Aslan (66), F.S. idaresindeki 45 BA 806 plakalı traktörün arkasına takılı silaj makinesine kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan'ın buradaki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Sevk sırasında durumunun ağırlaşması üzerine Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne yönlendirilen Aslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı! İstenen rakama bakın

Bir işin de suyunu çıkarmasanız keşke! Trabzon'daki ilana bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim

Galatasaray'da Okan Buruk'tan deprem etkisi yaratacak devrim
Rostov'da İHA saldırısı sonrası Novoşahtinsk rafinerisi faaliyetlerine ara verdi

Rusya'nın petrolüne bir darbe daha! Rafineride faaliyetler durdu
Boş salon ayarlarını bozdu! Netanyahu dünyayı elindeki cihazla tehdit etti

Dünyayı bu cihazla tehdit etti
Eski MASAK başkanları casusluk soruşturmasında ifade verecek! EMİS'te Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulama tespiti

Erdoğan ve bakanlar sistemde sorgulanmış! Log kaydı bile yok
Oktoberfest'te röntgenci skandalı! 32 binden fazla video ortaya çıktı

Dünyaca ünlü festivali sapıklar bastı
İflas haberleri peş peşe geldi! 3 şirket için yolun sonu

İflas haberleri peş peşe geldi! Türkiye'de 3 dev şirket için yolu sonu
Yıldız golcü yıllar sonra İstanbul'da! Kahvehanede oturup kivi içti

Kahvehanede oturup kivi içti! Bir döneme damga vuran isim İstanbul'da