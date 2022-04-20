Manisa Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri iftarda buluştu

MANİSA (Bültenler) - Manisa Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleriözel bir işletmede iftar yemeğinde bir araya geldi. Katılımın yoğun olduğu iftar yemeğine Manisa Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erhan Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, dernek üyeleri ve Manisa'da yaşayan çok sayıda Elazığlı vatandaş katıldı. Manisa Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erhan Doğan yaptığı açıklama dernek olarak Ramazan ayını birlik beraber içinde geçirmeyi, üyeler arasında kaynaşmayı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Erhan Doğan sözlerine şöyle devam etti;

"Bugün Manisa Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğiolarak iftarda hemşehrilerimizle bir araya geldik. Rahmetin bol olduğu bir ayda dostlukların pekişmesi adına bu iftar yemeğini düzenledik. Hemşehrilerimiz de yoğun bir katılım gösterdi. Manisa Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak etkinliklerimize devam ediyoruz. Manisa'nın ilçeleri ile birlikte baktığımızda 4 Bin Elazığlı hemşehrimiz var. Biz dernek olarak bu vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Üyelerimizle aylık olarak bir araya geliyoruz. Manisa Elazığlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Manisa Hemşehri Derneklerin bir üyesidir.Hemşehri Dernekleri ile birlikte etkinlikler gerçekleştiriyoruz.Hemşehri dernekleri olarak 23 nisanda 600 kişiye kurşunlu handa iftar yemeği vereceğiz. Tüm üyelerimizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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