Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir ihbar üzerine H.E'nin (47) ikametine operasyon düzenledi. Evdeki aramada 250 gram esrar, 70 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. AA / Ali Yıldırım - Güncel Alaşehir Hisarcık Manisa Güncel Haberler

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