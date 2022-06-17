Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
AA - Ali Yıldırım - Güncel
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir ihbar üzerine H.E'nin (47) ikametine operasyon düzenledi.
Evdeki aramada 250 gram esrar, 70 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
AA / Ali Yıldırım - Güncel