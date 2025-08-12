Manisa'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Manisa Valiliği, Badınca Mahallesi'ndeki yangının söndürüldüğünü duyurdu. Soma ilçesindeki yangın ise çalışmalarla devam ediyor.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Badınca Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Soma ilçesi Turgutalp Mahallesi'ndeki orman yangınını söndürme çalışmalarının ise havadan ve karadan devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
