Manisa'da Yolcu Otobüsü Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

MANİSA'da, eşi Hammadi Ece ile birlikte yolun karşısına geçerken yolcu otobüsünün çarptığı Hadice Ece (54) yaralandı. Hammadi Ece'nin ambulans gelene kadar başında beklediği Hadice Ece, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Kula ilçesi İzmir- Ankara kara yolu kenarındaki dinlenme tesisinin önünde meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Ü.A. (28) yönetimindeki 38 AHE 536 plakalı yolcu otobüsü, Eroğlu Mahallesi'ne gitmek için eşi Hammadi Ece ile yolun karşısına geçmeye çalışan Hadice Ece'ye çarptı. Kazada Hadice Ece yaralandı. Otobüsteki yolcuların ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hammadi Ece ambulans gelene kadar eşinin başında bekledi. Başına darbe alan Hadice Ece, yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ece'nin cansız bedeni, ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan otobüs şoförü Ü.A., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Aslen Şanlıurfalı olan Ece çiftinin mevsimlik tarım işçisi olarak Mersin'in Tarsus ilçesinden geldikleri belirtildi.