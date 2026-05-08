Manisa'da evde çıkan yangında mahsur kalan 76 yaşındaki kadını jandarma kurtardı

Yunusemre ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 76 yaşındaki Naile Doğrular, jandarma ekipleri tarafından evinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Muradiye Mahallesi Ata Sokak'ta dün Naile Doğrular'a (76) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı motosikletli asayiş ve trafik timi, eve girerek mahsur kalan kadını dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen Naile Doğrular, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirildi.

Öte yandan kurtarma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, 2 jandarma personelinin yangın çıkan eve koşarak içeri girmesi ve kadını evden çıkararak güvenli alana götürmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Serkan Özcan
