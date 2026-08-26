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Turgutlu'da Polisten Kaçan Otomobil Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı, Uyuşturucu Ele Geçirildi

Turgutlu'da Polisten Kaçan Otomobil Su Kanalına Düştü: 3 Yaralı, Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, takip sırasında kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada araçtaki 3 kişi hafif yaralanırken, yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polisin uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine durdurmak istediği otomobil, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin takibi sırasında su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralanırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Turgutlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde ihbar alınan bir otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüsü kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Takip sırasında şüphelilerin bulunduğu otomobil, Albayrak Mahallesi'nde kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif yaralı olarak yakalandı. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede, miktarı henüz belirlenemeyen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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