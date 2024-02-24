Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sart, Karaağaç ve Hacıbektaşlı mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarları üzerine eş zamanlı çalışma başlattı. Yapılan aramalarda 6 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sart, Karaağaç ve Hacıbektaşlı mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarları üzerine eş zamanlı çalışma başlattı.
Yapılan aramalarda 6 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.