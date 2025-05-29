Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yasa dışı kenevir ekimi yaptığı değerlendirilen 58 yaşındaki H.S. gözaltına alındı ve evinde 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahadırlar Mahallesi'nde evinde yasa dışı kenevir ekimi yaptığı değerlendirilen H.S'nin (58) evine baskın düzenledi.
Yapılan aramada 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
H.S. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel