Manisa'da uçurtmalar Gazze ve Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenler için uçuruldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrencileri anmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Nefize Tufan öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, 91 öğrenci ve 20 eğitimci yaklaşık 12 kilometrelik yürüyüş yaptı.

Katılımcılar, Osmancık Mahallesi'ndeki Çanakkale Şehitleri ve Jandarma Hatıra Ormanı'nda mola verdi. Katılımcılar burada, Filistin'de hayatını kaybedenler ile Kahramanmaraş'taki saldırıda yaşamını yitiren öğretmen ve öğrencilerin fotoğraflarının yer aldığı uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

Nefize Tufan, gazetecilere, Hikmet Projesi kapsamında bir atölye açtıklarını ve kendi imkanlarıyla uçurtmalarını hazırladıklarını dile getirdi.

Bu projeyi daha anlamlı hale getirmek için doğa ve saygı yürüyüşü düzenlediklerini belirten Tufan, buradan Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek istediklerini kaydetti.

Tufan, aynı zamanda şehit edilen Ayla öğretmen ve öğrencilere selam göndermek istediklerini ifade ederek, Gazze'ye yönelik desteklerinden dolayı sanatçı Yıldız Tilbe'nin de fotoğrafının yer aldığı uçurtmaların uçurulduğunu, sanatçıya desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Yürek yakan anlar! Başı boş köpekler minik Hamza'yı böyle parçaladı
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor

Dünyanın gündemindeki ilçemiz! Japonya ve Çin'den özel ekip geldi
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var

Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yapmayana 3 kat ceza var
Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı

Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı
Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı

Vanayı açtılar! Bölgede tüm dengeleri değiştirecek hamle
Ertan Torunoğulları fena patladı: İsmimi reyting kaşarlığına malzeme etme

Şivesi ile ilgili yapılan eleştiriye fena patladı
Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı