Manisa'da uçurtmalar Gazze ve Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenler için uçuruldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrencileri anmak amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden Nefize Tufan öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, 91 öğrenci ve 20 eğitimci yaklaşık 12 kilometrelik yürüyüş yaptı.

Katılımcılar, Osmancık Mahallesi'ndeki Çanakkale Şehitleri ve Jandarma Hatıra Ormanı'nda mola verdi. Katılımcılar burada, Filistin'de hayatını kaybedenler ile Kahramanmaraş'taki saldırıda yaşamını yitiren öğretmen ve öğrencilerin fotoğraflarının yer aldığı uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

Nefize Tufan, gazetecilere, Hikmet Projesi kapsamında bir atölye açtıklarını ve kendi imkanlarıyla uçurtmalarını hazırladıklarını dile getirdi.

Bu projeyi daha anlamlı hale getirmek için doğa ve saygı yürüyüşü düzenlediklerini belirten Tufan, buradan Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek istediklerini kaydetti.

Tufan, aynı zamanda şehit edilen Ayla öğretmen ve öğrencilere selam göndermek istediklerini ifade ederek, Gazze'ye yönelik desteklerinden dolayı sanatçı Yıldız Tilbe'nin de fotoğrafının yer aldığı uçurtmaların uçurulduğunu, sanatçıya desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.