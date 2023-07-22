Manisa'da tren kazası: Bir kadın hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kadın, yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kırsal Karaağaçlı Mahallesi'nde besicilik yapan Hava Zafer (66), demir yoluna giren koyunlarını uzaklaştırmaya çalışırken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kadının cenazesi otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.