Üzüm bağına yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörüyle üzüm bağında çalışan 80 yaşındaki Mehmet Sağ, direksiyon hakimiyetini kaybederek 9 metre aşağıdaki başka bir bağa yuvarlandı. Kazada Sağ hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Sarıgöl ilçesi kırsal Dindarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Sağ, traktörüyle zemin düzeltmesi yapmak için üzüm bağına gitti. Gün boyu çalışan Sağ, işi bitirmek için akşam da çalışmayı sürdürdü. Kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden Sağ, kot farkı nedeniyle 9 metre aşağıda bulunan başka bir üzüm bağına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Mehmet Sağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
