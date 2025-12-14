Manisa'da Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Emre Filik (17) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çalışmak için gittiği tarlaya giden Emre Filik'in dönüşte kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Filik, traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Emre Filik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Filik'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.