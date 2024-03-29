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Manisa'da trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye nakledilecek

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Manisa'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, 5 kişiye nakledilecek.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre beyin ölüm gerçekleşen bir hastanın ailesiyle yapılan görüşme sonunda organlarının bağışlanmasına karar verildi.

Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Prof. Dr. Gönül Tezcan Keleş başkanlığındaki heyet tarafından çıkarılan kalp, sağ ve sol böbrek, karaciğer ve kornealar, İstanbul ve İzmir'de nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, organ nakli konusunda ailelerin duyarlı olmasının önemine işaret etti.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Manisa İzmir Trafik Kazaları Sağlık Güncel Haberler

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