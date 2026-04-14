Manisa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki lise öğrencisi Sude Gelen, ehliyetsiz sürücü tarafından yönetilen motosikletle hafif ticari araca çarparak hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

Ehliyetsiz sürücü Sude Gelen (17) idaresindeki 45 AKS 460 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde karşı yönden gelen E.C'nin kullandığı 09 UR 742 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde aracın altında kalan Gelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Gelen'in cenazesi hastane morguna gönderildi.

Hafif ticari araç sürücüsü E.C. gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı

Okul saldırısında ilk gözaltı! Çok sayıda kişi de koltuğundan oldu
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
Turistlerin gözdesi mısırcı Alper’i yakından gören Rus şaşırdı: Siz normalsiniz

Fenomen mısırcıya beklenmedik tepki
Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı

Bekleneni yaptılar!

Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! 16 yaralı var, saldırgan intihar etti
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak

Canlı yayında bomba iddia: Türkiye'ye savaş açacaklar
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi

Korkunç detaylar ortaya çıkıyor: Gülistan'ın cesedini...
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı

Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı