Haberler

Salihli'de açılır tavan görüntülerine iki gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeki otomobilin açılır tavanına çıkan yolcuyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sürücüye ayrıca trafik cezaları uygulandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, seyir halindeki otomobilin açılır tavanına yolcunun çıktığı görüntülere ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada sürücü M.E.C. (20) ile araçtaki kadının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartı uygulandı.

Olay

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca "hayasızca hareketler" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 64 EU 340 plakalı otomobilin sürücüsü M.E.C. ile araçtaki kadın polis ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.

M.E.C'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yönetmelikte belirtilen diğer kurallara uymamak, emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak ve kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak ihlallerinden toplam 4 bin 500 lira idari para cezası uygulanmış, sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatılmıştı.

Kaynak: AA
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız

Trump’ın hedefinde bu kez o ülke var: Fena halde bombalarız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nilsu Berfin Aktaş'a Londra'da sürpriz! Şaşkınlığını gizleyemedi

Ünlü oyuncuya Londra'da sürpriz! Şaşkınlığını gizleyemedi
Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı

Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı
Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı

Ülke tarihinde bir ilk: Yemin ederek göreve başladı

Pervin Buldan, 32 yıl önce öldürülen eşi Savaş Buldan cinayeti için Adalet Bakanlığına başvurdu

Pervin Buldan'dan faili meçhul cinayetler için başvuru
Anthony Taylor, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonları değerlendirdi

Tartışmalara son noktayı koydu
Küçük çocuğa formasını çıkarttıran Şenel Akdemir sessizliğini bozdu

Ülke gündemine oturan isimden videolu mesaj: O baba...