TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Manisa'da ana yola çıkan TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Mesut Göbekli, ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada TIR'ın sürücüsü gözaltına alındı.

MANİSA'da ana yola çıkan TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Mesut Göbekli (40), ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Göbekli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolunda meydana geldi. Bir yem fabrikasından ana yola çıkan Ahmet B.'nin kullandığı 45 AHG 735 plakalı TIR'a, İzmir'den Ankara istikametine giden Mesut Göbekli'nin kullandığı 45 AFP 920 plakalı otomobil çarptı. Araçta sıkışan Göbekli ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Otomobilin sürücüsü Göbekli'yi sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göbekli, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası yolun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Yola kontrolsüz çıktığı belirtilen TIR'ın şoförü Ahmet B. gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
