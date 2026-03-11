Haberler

Manisa'da taşkın sonrası su içinde kalan Gediz Ovası normale döndü

MANİSA'da sağanak sonrası Gediz Nehri'nin taştığı bölgede tarım arazilerine dolan su çekildi.

MANİSA'da sağanak sonrası Gediz Nehri'nin taştığı bölgede tarım arazilerine dolan su çekildi. Yer yer su birikintilerinin kaldığı Gediz Ovası, bir ay sonra normale döndü.

Kütahya'dan doğup, İzmir'in Foça ilçesinden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometre uzunluğundaki Gediz Nehri'nin debisi, 6 Şubat gecesi başlayan ve sonraki günlerde de etkisini sürdüren sağanak nedeniyle yükseldi. Manisa'nın Turgutlu ve Şehzadeler ilçeleri sınırlarında su seviyesinin artması sonucu taşkın meydana geldi. Nehrin taşması ile binlerce hektarlık tarım arazisi, üzüm bağları ve bağ evlerini su bastı. Gediz Ovası'nda denizi andıran görüntüler oluşurken, bir ay sonra suların çekildiği görüldü. Yer yer su birikintilerinin kaldığı ovada tarım alanları yeniden ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
