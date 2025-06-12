Manisa'da Tarım Arazilerinde İki Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Tarım Arazilerinde İki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Kula ilçesinde, Gökçeören ve Dereköy kırsal mahallelerinde çıkan iki yangın kontrol altına alındı. Yangınlar, saat 16.00 sularında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, aynı saatler içerisinde 2 farklı bölgede tarım arazilerinde yangın çıktı. İki yangın da kontrol altına alındı.

Yangınlar, saat 16.00 sıralarında Kula ilçesine bağlı Gökçeören ile Dereköy kırsal mahallelerinde meydana geldi. Dumanı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerlerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile belediyeye bağlı toplam 4 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı toplam 4 arazöz sevk edildi. Yangınlara müdahale eden ekipler, bölgedeki vatandaşların traktörleriyle verdiği destekle beraber alevleri 2 saatte kontrol altına aldı.

Tarım arazilerinde hasar meydana gelirken, yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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