Haberler

Manisa'da Sülüklü Göl yolunda toprak kayması; yol ulaşıma kapatıldı

Manisa'da Sülüklü Göl yolunda toprak kayması; yol ulaşıma kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı sınırlarındaki Sülüklü Göl'e giden yolda meydana gelen toprak kayması nedeniyle yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Ekipler, olası risklere karşı önlemler alarak çalışmalara başladı.

MANİSA'da Spil Dağı Milli Parkı sınırlarındaki Sülüklü Göl'e ulaşımı sağlayan yolda toprak kayması meydana geldi. Bir bölümü çöken yol geçici olarak ulaşıma kapatılırken, ekipler çalışma başlattı.

Olay, 1517 rakımlı Spil Dağı eteklerinde, yaklaşık 600 metre rakımdaki Sülüklü Göl yolunda meydana geldi. Son günlerde etkili olan yağışların ardından Şehzadeler ilçesi Sancaklıçeşmebaşı Mahallesi ile Sülüklü Göl arasındaki yolda toprak kayması meydana geldi. Yolun yaklaşık 30 metrelik bölümü çöktü. Yetkililer, olası risklere karşı uyarı levhaları yerleştirip yolu ulaşıma kapattı. Mahallenin üst kesimlerinde yaşayanların, araçlarını güvenli noktalara bırakıp ulaşımlarını yaya olarak sağladıkları öğrenildi. Ekiplerin çalışma yaptığı bölge, dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Çifte müjde! Hem zam hem de atama var
Barış Murat Yağcı Survivor'a geri döndü; gözyaşlarına hakim olamadı

Kimse onu beklemiyordu, geri dönüşü bütün yarışmacıları şaşırttı